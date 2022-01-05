В Украине в канун Рождества пойдет снег: синоптики рассказали, где ждать осадков. Карта

Вечером в канун Рождества, 6 января, в Украину начнет возвращаться холодный воздух. В западных и некоторых центральных регионах ожидается мокрый снег, а ночью перед праздником в Киеве – снег.

Таким прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха в день четверга будет колебаться в пределах +1...+4.

Она добавила, что в южных регионах, а также Донетчине и Днепропетровщине будет еще теплее – от +5 до +12 градусов.

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"Мокрый снег и дождь 6 января ожидаются в Карпатах, вокруг Карпат, днем еще и местами в центральных областях. На остальной территории Украины в четверг – без существенных осадков", – уточнила Диденко.

Согласно ее прогнозу, ветер будет порывистым, западных направлений.

В столице 6 января ожидается небольшое понижение температуры воздуха: ночью около нуля, днем +1+3 градуса. Существенных осадков не ожидается.

"А вот в ночь на Рождество в Киеве летает снежок, похолодает до 2-4 градусов мороза, днем 7 января в столице будет без осадков и около нуля", – отметила Диденко.

Также синоптик предупредила о гололедице на дорогах.

Синоптики Украинского гидрометцентра также поделились прогнозом на 6 января. Согласно ему, в западных регионах столбики термометров поднимутся до +2+7 градусов по Цельсию. Ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя, снега и мокрого снега.

Не будет их в северных и южных регионах. В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях прогнозируются дожди. На Харьковщине, Луганщине и в Донецкой области – снег и мокрый снег. В восточных регионах ожидается 3-9 градусов с отметкой плюс в южных областях – до +11.

Синоптики предупредили, что 6 января в Закарпатской области – обильные дожди с переходом в мокрый снег; в Карпатах – сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, синоптики спрогнозировали, что теплое начало 2022 года в Украине скоро сменится похолоданием. В частности, в Сочельник и на Рождество вернутся морозы, хотя и небольшие. Осадки прекратятся, возможны солнечные прояснения.

Плюс может испортить лыжный отдых в Карпатах, но снег вернется уже на долгие выходные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние 30 лет климат в Украине значительно изменился, поэтому жителям страны необходимо подготовиться к погодным катаклизмам. Для украинцев частыми зимой станут: снегопады, шквальное усиление ветра, гололедица, мокрый снег. Такие явления будут обусловлены циклонами с запада и юго-запада.