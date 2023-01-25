В Украине усилятся морозы: прогноз погоды от Укргидрометцентра на среду. Карта

В среду, 25 января, в Украине усилятся морозы. В стране будет облачно, но без существенных осадков.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. 5° мороза (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"На остальной территории 4-9°, на востоке страны до 12° мороза. Днем в Украине от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла", – сказано в сообщении.

В Киевской области 25 января синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков.

"Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла", – говорится в сообщении.

В самом Киеве ночью ожидается 5-7° мороза, а днем около 0°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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