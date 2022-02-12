В Украине ухудшится погода: в Карпатах значительная снеголавинная опасность. Фото

12 и 13 февраля синоптики прогнозируют сильное ухудшение погоды в западных частях Украины. Также гололед и опасность на автомобильных трассах будет наблюдаться в эти дни и в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Уже с ночи в Карпатах валит сильный снег, который ухудшил видимость для водителей транспорта.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается: 12 февраля – на высокогорье Ивано-Франковской области; 12-13 февраля - на высокогорье восточной части Закарпатской области. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", – предупредили специалисты снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах на Facebook.

Видео дня

На карте отмечены части региона, в которых жителям и туристам, предпочитающим провести время на горно-лыжном курорте, стоит внимательно относиться к своей безопасности. Спасатели настойчиво призывают отложить активный отдых в горах до более благоприятных условий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сильная зимняя непогода в этом году накрыла не только климатически расположенные к этому части света, но и даже жаркие страны. Так, на прошлой неделе метелица ворвалась на курорты Греции, а туристов, которые приехали отдохнуть на Новый год в Египет, напугал град с абрикосовую косточку.