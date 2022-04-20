В Украине ухудшится погода на Чистый четверг: синоптики рассказали, чего ждать

Погода в Украине в Чистый четверг, 21 апреля, будет пасмурной и дождливой почти во всех городах. Осадки минуют только Закарпатье и Луганщину.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Температура воздуха по Украине опустится до +9...+11 градусов, ночью в некоторых областях похолодает до +1 градуса.

Так, на севере Украины будет дождь в течение всего дня, температура воздуха будет достигать +9...+11 градусов, ночью столбики опустятся до +3...+5. Ветер будет до 12 метров в секунду юго-западного направления.

В восточных областях осадки минуют только Луганскую область, там будет сухо и солнечно, температура днем до +14 градусов, ночью +3...+5. В остальных городах востока прогнозируют дожди. В Харькове и Донецке температура днем до +14, а в Запорожье – до +11.

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В Одессе, Херсоне, Николаеве и Крыму также осадки в течение всего дня. Ветер до 12 метров в секунду. Столбики термометров будут показывать +9...+12 градусов, ночью прогнозируют до +6.

На западе Украины температура до +10 градусов днем и +5 ночью, ожидаются дожди. Лишь в Ужгороде сухо и солнечно, показатели термометров поднимутся до +15. Ночью станет прохладнее – прогнозируется до +3 градусов. В Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0...-3 (I уровень опасности, желтый).

Погода на Чистый четверг в Киеве и области будет прохладной и дождливой. Температура воздуха днем +10...+12, ночью +3...+5.

Как сообщал OBOZREVATEL, на православную Пасху погода обещает быть не из приятных – прохладной и не исключено, что с осадками.