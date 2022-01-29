В Украине ухудшится погода: какие области накроют заметели

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. Местами ожидаются значительный снег, метели, гололедица и сильные порывы ветра.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Так, в последние два дня января по всей территории Украины прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах – 25-30 м/с и метели. 30 января ночью в Житомирской и в западных регионах прогнозируется значительный снег, а вот в южных и восточных областях без существенных осадков.

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Температура воздуха будет составлять -2-7 градусов по Цельсию, днем от -2° до +3°. В Карпатах ночью и днем прогнозируется 7-12 градусов мороза.

В Киевской области 30 января также ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью -2-7 градусов, днем -2-3. В столице столбики термометров покажут 3-5 градусов мороза, днем 0+2.

Напомним, согласно прогнозу сайта Wisemeteo, февраль 2022 будет холодным почти во всех регионах Украины. Ожидается классическая погода для зимы. Также месяц будет скуп на осадки. Последний месяц сезона обещают достаточно переменчивым. Временами температура будет колебаться от -15 до -12°C. Средняя температура месяца составит -5°С, затем к концу месяца постепенно повысится и уступит место новому сезону.

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