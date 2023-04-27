В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области и предупредила о грозах
В ближайшую ночь в Украине ожидаются заморозки. Минусовую температуру прогнозируют в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях.
29-30 апреля заморозки могут достигнуть северных и центральных областей. Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.
Она отметила, что в восточных областях в ближайшие сутки ожидаются дожди с грозами. Также осадки ожидаются в Полтавской области, в районах и вокруг Днепра, на Запорожье, Херсонской области и в Крыму.
На остальной территории Украины осадки маловероятны, там прогнозируется солнечная погода.
Температура воздуха ожидается на уровне +12…+15 градусов. В восточных областях будет теплее: +17…+22 градуса.
Ветер в пятницу будет порывистым, сильным, на западе более смирный, небольшой. Направление – северо-западное.
В Киеве 28 апреля прогнозируется сухая и солнечная погода. Днем воздух прогреется до +12…+13 градусов.
В столице и окрестностях 29-30 апреля, особенно при прояснениях, ночью есть возможность заморозков.
В целом ночи остаются в Украине холодными.
Что касается осадков, то в субботу их не прогнозируется – в большинстве областей Украины будет сухо. В воскресенье осадки вернутся на западе и восточной части. На остальной территории Украины 30 апреля – сухо.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.
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