В Украине ударят морозы до 15 градусов, но они сменятся потеплением: синоптик дала прогноз

Украинцев ждет резкий скачок температуры, когда сильные морозы сменятся достаточно теплой погодой. Жителям нашей страны придется ощутить на себе быструю смену циклона и антициклона.

Как рассказала в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, жителям нашей страны стоит подготовится к непростой неделе с резким температурным контрастом. Начало этой недели и ее средина – будут морозными, а уже к выходным на территорию Украины придут теплые воздушные массы.

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Говоря о заморозках, Хала предупредила, что те будут достигать в отдельных регионах страны -15 градусов.

По ее прогнозу, в Киеве 12 января в ночные часы возможны температуры до -13 -14 градусов, днем также будет морозно, около -10 градусов. В целом по стране в пределах -8 -10 градусов, на севере и востоке кое-где до -15 градусов. Также в эти дни будет ветрено.

"Ночь на среду, среда и ночь на четверг будут очень холодными", – отметила Хала.

Она же подчеркнула, что потепление в Украине придет в канун Старого Нового года. По ее прогнозу, уже с четверга, 13 января, с запада на территорию Украины будет поступать атлантический, более теплый воздух, что потянет за собой оттепель.

"По всей территории Украины температуры снова будут плюсовыми, снег будет таять", – рассказала она.

В пятницу, 14 января, температуры практически по всей территории Украины будут в пределах +1+3 градусов.

Синоптик предупредила, что метеозависимые люди в этот период могут чувствовать себя плохо и им следует более внимательно отнестись к своему здоровью.

"Такие температурные перепады могут негативно влиять на всех", – сказала эксперт.

В свою очередь, в Укргидрометеоцентре отметили, что в Украине в ближайшее время – холодно.

Так, по прогнозам экспертов, в среду, 12 января, на большинстве территории страны будет солнечно, но морозно. В северной части страны до -15 градусов, как днем, так и ночью. Наиболее тепло в этот день будет в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму. Там до -5 градусов днем.

В четверг, 13 января, ясность погоды и морозы сохранятся. наиболее холодно в этот день в Черниговской, Киевской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях. сравнительно тепло, но в то же время морозно, на юге страны. Там до -5 градусов.

В пятницу, 14 января, в последний рабочий день недели станет теплеть. В восточной части страны в этот день до -9 градусов. На остальной территории государства, постепенно температура дойдет до -4 днем. На западе страны до -1 градуса. Ночью в большинстве регионов все еще будет холодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, как погода в Украине будут зависеть от океанских течений.