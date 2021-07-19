В Украине стартовала первая сессия экзамена по владению государственным языком

В понедельник, 19 июля, состоится первый экзамен на знание украинского языка для государственных служащих, чиновников и потенциальных публичных деятелей. Проверку владения национальной речью будут проводить в течение двух недель ежедневно.

Об этом сообщила организатор экзамена – Национальная комиссия по стандартам государственного языка в Facebook накануне дня регистрации. Из-за большого количества испытуемых проведение аттестации пришлось разделить на три потока: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

Экзаменационные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве и Рубежном Луганской области. В самих кабинетах установлено видеонаблюдение, которое не позволит использовать шпаргалки, а при входе все испытуемые будут проходить проверку на соответствие личности данным регистрации.

Видео дня

Сам экзамен состоит из тестовых вопросов, задач и диктанта. Время прохождения одной аттестации составляет два часа.

"Важно отметить, что проверку знаний украинского языка могут пройти все желающие, а не только те, кому это обязательно по закону. К тому же это бесплатная процедура, кроме тех лиц, кто хочет получить гражданство Украины. В этом случае стоимость аттестации составит 492 гривны", – председатель Нацкомисии Алена Демская.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 тысяч украинских абитуриентов провалили ВНО на знание украинского языка.