В Украине составили топ-5 громких задержаний нелегальных мигрантов на границе

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) накануне Дня Независимости рассказали о пяти крупнейших группах нелегальных мигрантов, задержанных на украинской границе за последние 30 лет. Беженцев выявляли работники Мукачевского и Чопского пограничных отрядов.

Об этом сказано в сообщении на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook. Больше всего среди мигрантов было граждан Афганистана, Китая и Индии.

В селе Великая Паладь на Закарпатье в частном доме обнаружили 79 граждан Афганистана. Пограничники выяснили, что нелегалы из Кабула приехали в Украину на автомобилях, постоянно меняли транспорт, а из Киева до самой границы с Венгрией добрались на грузовике под видом мешков с картошкой.

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74 граждан Афганистана нашли в доме у железнодорожной станции Струмковка в Закарпатской области. Они скрывались в здании, готовясь пересечь границу.

Пограничники задержали 73 китайских нелегалов, которые приехали в Украину пятью отдельными группами. Их обнаружили в лесу в контейнерах. Также были уличены лица, переправлявшие мигрантов.

76 нелегальных мигрантов из Китая были обнаружены в Карпатах на Торунском перевале. Они хотели проехать в Румынию и планировали пересечь границу на двух грузовиках и одной легковушке.

55 граждан Индии намеревались тайно проехать через Украину в Словакию. Их задержали пограничники подразделения "Большой Березный" и отправили домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе нелегальные мигранты с Ближнего Востока и других стран активно штурмовали границу Латвии вслед за Литвой. Их супрводжувалы белорусские силовики.