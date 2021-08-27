В Украине разгорелся скандал вокруг книги о гендерном воспитании. Все подробности и реакция сети

Министерство культуры и информационной политики закупит 459 экземпляров книги о половом и психологическом воспитании подростков "Чтоб в 16 не было поздно". Учебник Марины Ланге по детской психологии вызвал возмущение украинцев, как своим содержанием, так и профессионализмом самого автора.

Такое мнение высказал у себя в Facеbook специалист программы развития ООН Николай Ябченко. Он дал крайне жесткую оценку советам психолога, а также выразил свое несогласие с покупкой книги за счет своих налогов.

"Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее.

Затем пишет книгу. А затем на средства налогоплательщиков это г ... попадает в библиотеки", – написал Ябченко и добавил фрагмент содержимого учебника.

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Его поддержала и украинская военнослужащая Наталья Борисовская, которая усмотрела в советах Ланге откровенный сексизм и пережитки советской реальности. По ее мнению, детская книга откровенно призывает девочек терпеть жестокость со стороны мужского пола и замалчивать конфликты.

"Хм ... вот теперь думаю, отошли мы от советизации?

Это когда по типу:

"Бьет? Терпи, детям нужен отец "

"Бьет? Знач любит "

"Бьет? Вот как тебе не стыдно выносить это на всеобщее обозрение? Что люди скажут?", – написала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области произошел настоящий скандал, когда школьник перешел по интернет-ссылке, указанной в учебнике за 10 класс, и открыл порносайт.