В Украине потеплеет и пройдут дожди: синоптики предупредили об опасной погоде в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 17 февраля, будет облачной, ожидаются сильные порывы ветра и дожди на всей территории страны – объявлен I уровень опасности. В то же время температура воздуха кое-где поднимется до +10 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. По словам синоптиков, на Украину будут влиять атмосферные фронты северного циклона YLENIA.

Он принесет высокий температурный фон, влажность и облачность. В пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупредили, что ночью и утром 17 февраля следует ожидать сильный туман – видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

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Порывы ветра до 20 метров в секунду прогнозируют по всей стране днем и ночью на западе. В Карпатах порывы будут достигать 30 метров, там ожидается дождь с мокрым снегом.

На севере в четверг столбики термометров будут показывать днем +5...+7 градусов в Сумах и Чернигове и до +8 в Киеве. Ночью прогнозируют +1…+3. Ночью будет мокрый снег, а днем будет дождь.

В восточных областях до +9 градусов днем ожидается в Запорожье, +5…+7 в Днепре, Донецке и Харькове, от +4 до +6 в Луганске. Ночью столбики опустятся до -2…-4. Будет дождаться во всех восточных городах Украины.

На юге температура поднимется до +10 градусов днем в Херсоне и Одессе, в Николаеве будет +7...+9, в Симферополе +6...+8. Ночью воздух похолодает до +4 градусов. На западе прогнозируют в течение дня дожди, температура +6...+8, ночью в Луцке +0...+2, во Львове +2...+4, в Ивано-Франковске, Ровно, Ужгороде +1...+3.

Погода в Киеве и Киевской области 17 февраля облачная, ожидается ветер и дождь на протяжении всего дня. Температура днем +4…+8, ночью от 0 до +5.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух спрогнозировала новые погодные аномалии в Украине. По ее словам, тревожные колокольчики дают проливные дожди и снегопады, которые в последнее время чаще наблюдаются в стране.