В Украине потеплеет до +20, но после ворвется похолодание: прогноз синоптика

В пятницу, 5 ноября, и на предстоящих выходных, 6-7 ноября, в Украине ожидается очень теплая погода – до 20 градусов выше нуля. Дожди пройдут только в западных областях и местами на севере.

Атмосферных осадков 5 ноября не предвидится, но кое-где возможны туманы, сообщает синоптик Наталья Диденко. Некомфортные погодные условия будут на востоке страны – там ожидается ветер и даже штормовые порывы.

Температура воздуха в Киеве прогреется до "весенних" 17 градусов тепла.

В Киевской, Черниговской, Сумской областях температура также поднимется до комфортных +16+17 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, на юге Украины столбики термометров поднимутся до +17 в Одесской области, до 19 градусов тепла в Херсонской. Температурный "рекорд" установит Николаевщина – синоптики прогнозируют там до +20 градусов тепла.

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Жителям западной Украины 5 ноября стоит приготовить зонты – там ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха будет варьироваться от +14 в Волынской, Ровенской областях и на Закарпатье, до +17 в Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

На востоке страны будет тепло – от +15 до +18 градусов.

Жители центральных регионов также смогут насладиться комфортной температурой. В Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях прогнозируется +15+19 градусов.

В субботу и воскресенье в Украине еще будет тепло, но температура воздуха постепенно будет становиться прохладнее. Теплые дни задержатся только на юге и востоке страны, кроме Харьковщины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине значительного похолодания стоит ожидать после 20 чисел ноября. Тогда же, по прогнозу синоптиков, вероятны первые осадки в виде снега. Но на Новый год и Рождество украинцам следует готовиться к сильным морозам до -15 градусов, однако на снег в эти дни рассчитывать не стоит.