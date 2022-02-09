В Украине потеплеет до +10, но в одном регионе ожидают снег: подробный прогноз

Погода в Украине в четверг, 10 февраля, будет теплой и солнечной почти во всех областях – на западе и юге температура воздуха поднимется до +11 градусов. Мокрый снег с дождем прогнозируется только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. По словам синоптиков, через запад и север будет проходить атмосферный фронт, а днем в большинстве областей будет ощущаться влияние воздушной массы из Атлантики, которая принесет в Украину тепло.

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Ветер в четверг будет западного направления, от 5 до 10 метров в секунду. На дорогах местами прогнозируют гололедицу, а облачность будет чередоваться с солнцем.

На западе 10 февраля столбики термометров днем будут показывать от 8 до 11 градусов тепла, а ночью опустятся до +2...+4. Существенных осадков в западных регионах не ожидается, лишь ночью возможен мокрый снег.

На севере в четверг будет солнечно, температура днем в Чернигове +5...+7 градусов, а на Киевщине до +8. Ночью столбики опустятся до 0…+2 градусов, возможен небольшой дождь. Днем осадки не прогнозируются.

На востоке Украины ночью будет от +1 до -1 градуса. Днем в Харькове, Луганске и Донецке от +3 до +5 градусов и мокрый снег с дождем. В других восточных областях днем солнечно, температура +5…+7 градусов.

На юге температура воздуха прогреется до +11 градусов в Николаеве и Одессе, в Херсоне и Крыму прогнозируют до +8. Ночью на юге 0...+2 градуса. Осадков в этот день не прогнозируют.

Погода в Киеве и Киевской области 10 февраля будет облачной с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью +1..+3, днем +6..+8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине до 14 февраля будет в целом теплой и непохожей на зимнюю. Днем должен преобладать плюс, хотя и ночью будет сохраняться небольшой минус. Может идти дождь и снег, но в конце рабочей недели погода кардинально изменится. Выходные обещают быть теплыми и солнечными.