В Украине потеплеет, а местами усилятся осадки: прогноз погоды на субботу. Карта

В субботу, 11 декабря, в большинстве регионов Украины будет преимущественно ясная погода с температурой воздуха днем от +2..+8 градусов. Осадки в виде дождей пройдут только в центральной части страны, в том числе и Киеве.

Об этом сообщили метеорологи украинского Гидрометцентра в Facebook. При этом они предупредили о сильном тумане в Винницкой и западных областях, который может стать причиной плохой видимости на дорогах и увеличенной опасности.

"Ночью и утром 11 декабря в западных и Винницких областях туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица. И уровень опасности – желтый", – указано в сообщении синоптиков.

Для остальных украинцев прогноз на субботу обещает быть солнечным и безветренным. Ночью на западе страны температура воздуха упадет не ниже -1 градуса, а в южных областях ночь обещает быть совсем не по-зимнему теплой – до 11 градусов.

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