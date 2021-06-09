В Украине после проливных дождей начался грибной бум. Фото

В Украине в начале лета после проливных дождей произошел настоящий грибной бум. В украинских лесах и густо посаженных парках украинцы собирали большой "урожай" грибов.

О своих находках украинцы делились в социальных сетях. Так, в Facebook-группе "Грибы" пользователи публиковали фото после "тихой охоты".

Например, в Киеве много грибов (белые, лисички) было собрано горожанами в микрорайоне "Троещина". А в области люди собирали грибы в лесах около Бучи и села Старое Бориспольского района.

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Также украинцы в сети хвастались "урожаем" грибов, собранном в городе Мерефа Харьковской области. Особенно много было собрано грибов вида Польский гриб. На Закарпатье местных жителей порадовало обилие белых грибов.

Однако предупредим, что при сборе грибов нужно быть осторожными, чтобы не стать жертвой отравления. Неопытный грибник может перепутать съедобные дары леса. OBOZREVATEL подробно писал о первых симптомах отравления грибами, и какая нужна медицинская помощь.

Также OBOZREVATEL рассказал, как отличить ядовитые грибы от совершенно безопасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине семья наелась отравленных грибов, двое детей умерли.