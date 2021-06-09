В Украине после проливных дождей начался грибной бум. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Жизнь
3 минуты
8,1 т.
В Украине после проливных дождей начался грибной бум. Фото

В Украине в начале лета после проливных дождей произошел настоящий грибной бум. В украинских лесах и густо посаженных парках украинцы собирали большой "урожай" грибов.

О своих находках украинцы делились в социальных сетях. Так, в Facebook-группе "Грибы" пользователи публиковали фото после "тихой охоты".

Например, в Киеве много грибов (белые, лисички) было собрано горожанами в микрорайоне "Троещина". А в области люди собирали грибы в лесах около Бучи и села Старое Бориспольского района.

Грибы собранные в Киеве
Видео дня

Также украинцы в сети хвастались "урожаем" грибов, собранном в городе Мерефа Харьковской области. Особенно много было собрано грибов вида Польский гриб. На Закарпатье местных жителей порадовало обилие белых грибов.

Сбор грибов в Буче

Однако предупредим, что при сборе грибов нужно быть осторожными, чтобы не стать жертвой отравления. Неопытный грибник может перепутать съедобные дары леса. OBOZREVATEL подробно писал о первых симптомах отравления грибами, и какая нужна медицинская помощь.

Сбор грибов в Буче
Сбор грибов в Буче, Киевщина
Сбор грибов в Киевской области

Также OBOZREVATEL рассказал, как отличить ядовитые грибы от совершенно безопасных.

Грибы в Закарпатье
Грибы в Закарпатье
Грибы в Закарпатье
Грибы в Харьковской области
Грибы в Харьковской области
Грибы в Харьковской области
Грибы в Харьковской области
Грибы в Каменец-Подольску
Грибы в Каменец-Подольску
Грибы в Каменец-Подольску
Грибы в Каменец-Подольску

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине семья наелась отравленных грибов, двое детей умерли.

Украина