В Украине похолодает: синоптики рассказали, когда и где ударят морозы до 10 градусов

В Украине в ближайшие дни установится зимняя погода – вернутся морозы, которые кое-где достигнут -10 градусов. Кроме того, в регионах и дальше будет снежить.

Таким прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. В частности, 4 февраля осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Столбики термометров ночью там опустятся до -8 градусов, а днем покажут -1...+3.

Самый сильный мороз – до -10 градусов Цельсия – ударит ночью в Житомирской области, а днем будет держаться на уровне -1...-3. Ветер северно-западный, 5-10 м/с, осадков не ожидается.

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В северной и центральной части Украины ночные морозы тоже будут достигать -9 градусов по Цельсию, а днем будут колебаться в пределах -4...+3.

В этот день будет идти снег. Там ночью столбики термометров опустятся до -4, а днем покажут -1+2. Существенных осадков не ожидается.

В субботу, 5 февраля, мокрый снег накроет большую часть Украины, кроме восточных и южных регионов. Температура воздуха ночью там опустится до -6, а днем будет держаться на уровне -1...-6 градусов.

В западных регионах будет несколько теплее: +1...+4 днем и 0...-2 ночью. В то же время, на севере страны столбики термометров опустятся до -10 градусов ночью, и днем покажут -1...-4. В центральных регионах тоже ночью ударят морозы до -10, а днем температура воздуха будет 0...-2.

В последний день недели, 6 февраля, большую часть территории Украины накроют снег и мокрый снег с дождем. Осадки не ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Днем температура воздуха будет -1...+4, а ночью -1...-7.

Напомним: в Украине спрогнозировали погоду до конца 2022 года. Осень в этом году наступит поздно, поэтому жители многих регионов смогут порадоваться теплу и солнцу в течение длительного времени. Только к концу сентября дневные +25 сменятся +15.

А лето в Украине начнется довольно рано и отправиться на пляжи украинцы смогут уже в середине июня. Дальше температуры будут расти, и в июле прогнозируется жара.

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