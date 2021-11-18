В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода. Карта

В пятницу, 19 ноября, по Украине заметно ухудшится погода. В нескольких областях выпадут осадки в виде мокрого снега, а сильный ветер создаст условия для "желтого" уровня опасности.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС на своем Telegram-канале. Преимущественно сильные порывы ветра спасатели ожидают в западных регионах страны.

В свою очередь метеоролог Наталья Диденко прогнозирует мокрый снег местами в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, а также на всей территории Карпат. При этом дневная температура воздуха составит от +4..+10 днем, а вот восточным регионам грозит похолодание +4..+2.

Видео дня

"А вот в самой столице пройдут дожди. В ближайшую ночь морозы, к счастью, "подвянут", температура воздуха будет колебаться около нуля, завтра днем ожидается до +5 градусов", – указала метеоролог.

Небольшие осадки на протяжении дня ожидаются также на Одесщине, Херсонщине, Николаевщине и Крымском полуострове. Днем температура в южной части Украины составит +6..+10, а ночью упадет до +1 градусов.

Напомним, что OBOZREVATEL предлагал несколько рецептов горячих напитков, которые не только создадут атмосферу уюта в холодные месяцы, но и предупредят инфекционные заболевания.