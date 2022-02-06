В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы попадут под удар. Карта

Погода в Украине в понедельник, 7 февраля, будет солнечной в одной части страны. В другой в то же время пойдут дожди со снегом.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В то же время в ряде регионов объявили штормовое предупреждение (чтобы посмотреть карту доскролльте страницу до конца).

Морозы ночью ожидаются в части западных и южных, а также в северных, центральных и восточных областях от 1 до 4 градусов.

Днем по всей страны "плюсы" – от 3 до 5 градусов на западе, севере, востоке и в центре. В южных областях до +7… +9.

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Также на западе местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с и метели. Также в Карпатах и на Закарпатье значительный снег. Объявлен I уровень опасности (желтый).

В Киеве в понедельник также мокрый снег с дождем, ночью от 0 до 2 мороза, днем +2… +4.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали жаркое лето в Украине, а также много осадков.