В Украине накрыли сеть мошеннических колл-центров: выманивали личные данные и пароли. Фото

Силовики накрыли сеть мошеннических колл-центров, которые выманивали личные данные и пароли украинцев. Злоумышленники представлялись сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов.

В таких "колл-центрах" работали более 140 человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Офисы мошеннических колл-центров были расположены в Одессе, Киеве и Львове. Их сотрудники под разными предлогами заставляли украинцев сообщить личные данные и пароли.

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Они применяли психологические методы воздействия, действуя по заранее заготовленной инструкции. Кроме того, злоумышленники использовали сервис, с помощью которого подменяли телефонные номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Базы "клиентов" они приобретали в скрытой Сети DarkNet.

Отмечается, что вырученные за свою деятельность деньги они переводили на электронные кошельки или в криптовалюту.

Правоохранители провели обыски в офисах нелегальных колл-центров и прекратили их деятельность. На данный момент силовики пытаются установить организаторов и все участников преступной деятельности, а также всех пострадавших и суммы нанесенного ущерба.

Предварительно деятельность злоумышленников квалифицировали по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области мошенники украли у украинцев десятки миллионов гривен, выдавая себя за сотрудников банков. Они рассказывали, что проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Таким образом входили в доверие граждан, которые отдавали свои персональные данные.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее заявил, что в ближайшее время "Дія" начнет предупреждать украинцев о кредитных мошенниках. В частности, будет запущена услуга по уведомлению о проверке кредитной истории пользователей.