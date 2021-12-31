В Украине накануне Нового года потеплеет, часть страны накроют дожди: прогноз синоптиков

Перед новогодними праздниками морозы пошли на убыль и уступили место потеплению. Практически вся Украина оказалась во власти осадков – снега, мокрого снега, дождей.

Как сообщили в Укргидрометеоцентре, морозов в ближайшее время не будет, однако снега для создания снеговиков – хватит. В последний день декабря осадки прогнозируются практически по всей территории нашей страны.

Наиболее тепло 31 декабря, в пятницу будет в центральной части страны и на западе. Средняя дневная температура прогнозируется на уровне 2-4 градусов тепла. Наиболее высоко столбики термометров в этот день поднимутся в Ивано-Франковской, Тернопольской областях, на Волыни. Там до 6 градусов с отметкой плюс.

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Холодно в этот день будет на востоке страны. В луганской, Донецкой, Харьковской областях 31 числа прогнозируется -4 градуса.

В первый день нового года, 1 января, в субботу, будет еще теплее. До 8 градусов тепла на западе страны и на юге. Минусовая температура ожидается на Луганщине. Там днем до - 1 градуса. В этот день достаточно дождливо на западе страны, на востоке – снежно.

Второй день нового года будет чрезвычайно солнечным. Синоптики прогнозируют обилие солнечного света на всей территории Украины. И лишь в Крыму и на востоке страны – мокрый снег и пасмурно.

Также в этот день температура воздуха опять начнет снижаться. Самой теплой областью останется Львовская. Там до 5 градусов тепла. В среднем на западе в этот день днем около 2 градусов выше нуля. в центре температура будет колебаться от -1 до +1. На юге до 2 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год.