В Украине начали наказывать водителей электросамокатов: серьезным нарушителям грозит тюрьма

На украинских дорогах все чаще фиксируют дорожно-транспортные происшествия при участии водителей электрических самокатов. Казалось бы, это невинное транспортное средство, однако его наезд может вызвать серьезные последствия и подлежит вполне реальной уголовной ответственности.

Согласно данным сервиса "Опендатабот", в Едином реестре судебных решений уже находятся, как минимум, три дела по участию "самокатчиков" в ДТП. В двух из них суд признал виновными именно водителей двухколесного транспорта.

Так, в частности, речь идет о наезде девушки с самокатом на прохожую. В результате пешеход получила травмы средней тяжести и даже должна была приобрести эндопротез, чтоб иметь возможность передвигаться. Отягчающим обстоятельством в деле послужил тот факт, что девушка на самокате ехала вместе с ребенком. Виновница приговорена к году условного заключения, а также полной материальной компенсации затрат на лечение потерпевшей и моральных переживаний (общая сумма 135 тыс. грн).

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Еще один инцидент на самокате также привел к травмам средней тяжести девушки. Она ехала на велосипеде в момент, когда водитель самоката не справился с управлением и столкнулся с ее "железным конем". В результате девушка выпала с седла, получила многочисленные ушибы лица, перелом руки и сотрясение мозга. Самокатчик по решению суда выплатил штраф в размере 3 400 гривен, а также материальную и моральную компенсацию потерпевшей в сумме 107 тыс. 216 грн.

Сотрудники Патрульной полиции призывают владельцев электросамокатов относиться к вождению серьезно и не пренебрегать ответственностью на дороге. А учитывая, что двухколесный транспорт нередко используется на тротуарах и пешеходной зоне, то последствия могут нести угрозу не только самому "лихачу", но и окружающим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был замечен электросамокат, который передвигался по городу со скоростью 80 км/час. Отметим, что по стандартам скорость автомобиля в черте города не должна превышать 50 км./час, а в некоторых населенных пунктах водитель не имеет права заходить за отметку спидометра в 30 км.