В Украине на Вербное воскресенье может пойти снег: синоптик дала детальный прогноз

Погода в Украине в Вербное воскресенье, 9 апреля, может преподнести неприятный сюрприз. В большинстве областей будет дождь, а на западе кое-где возможен даже снег.

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Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. Она отметила, что в этот день будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Возможны также грозы.

В то же время в Карпатах и окологорных регионах возможен мокрый снег. Осадков не прогнозируют только в Крыму и некоторых регионах на востоке.

В большинстве областей Украины в Вербное воскресенье ожидается +9..+14 градусов, на востоке и в прилегающих к востоку областях +12..+17 градусов.

На западе Украины 8-9 апреля днем предполагается +6...+11 градусов, а ночью еще задержатся небольшие "минусы". В Киеве Вербное воскресенье также стоит ожидать периодические дожди. Максимальная температура воздуха около +10 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, в воскресенье по всей территории Украины будет влажно и облачно. На западе днем от +8 до +13 градусов, ночью от +1 до +6. На севере Украины в воскресенье прогнозируют температуру +15...+17 градусов днем, ночью предполагается +7...+5.

В восточных и южных регионах Украины столбики термометров будут показывать днем +12...+17, ночью будет +8...+6. В Крыму прогнозируют +13..+15 днем, до +7 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Пасхой в Украине немного потеплеет. В праздничную неделю ожидается пасмурная погода, однако значительные заморозки и резкое похолодание синоптики не прогнозируют. В апреле будет меньше солнечных дней, чем в марте, а средняя температура составит +13 градусов днем и до +6 ночью.

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