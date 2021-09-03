В Украине на следующей неделе ударят заморозки: синоптики предупредили о похолодании

Уже со следующей недели в Украине возможны заморозки. Температура воздуха в некоторых регионах страны, по прогнозам специалистов, может опуститься до -2 градусов.

Как сообщили в Укргидрометеоцентре, в ближайшее время в стране будет относительно сухо и солнечно. Однако постепенно Украина входит в осень.

Синоптики уточнили, что в пятницу, 3 сентября осадков на большинстве территории не будет. Лишь в восточных регионах возможны небольшие дожди ночью. Ветер западный, 7-12 м / с, с порывами на Левобережье до 15-20 м / с. Средняя температура в пятницу +16+19, ночью +7+9.

Видео дня

Наиболее "теплые" регионы: Одесская, Николаевская, Херсонская области. Там воздух днем прогреется до +21 градуса. Ночью в этих областях от +9 до +11 градусов.

Достаточно прохладно будет в Сумской, Луганской, Харьковской, Полтавской областях. Там +16 днем и около +7 +9 ночью.

В Киеве +17+19 днем и +6+8 ночью.

Уже четвертого сентября, в субботу часть страны столкнется с дождями. Осадки прогнозируются краткосрочные. Достаточно тепло в этот день будет на юге страны и в восточных регионах. Там до +25 градусов.

В воскресенье 5 сентября в восточных регионах возможен дождь. В этот же день температура начнет ощутимо снижаться. Средняя температура по стране +17.

В понедельник-вторник, 6-7 сентября, сохранится сухая погода. Тепло будет только на юге страны. Там до +21 градуса. Остальная территория окажется во власти похолодания. И если днем средняя температура будет +16 градусов, то ночью +2+7, однако местами заморозки до -2 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик спрогнозировал погоду на осень и рассказал, когда в страну придут первые заморозки.