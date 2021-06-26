В Украине мастер создал глиняный свисток высотой 1,6 м и установил рекорд. Фото

На Черниговщине местный гончар Олег Луцук создал самый большой в Украине глиняный свисток высотой почти 1,7 метров. Его занесли в Книгу рекордов Украины.

Новый рекорд зафиксировали на фестивале гончарного искусства "Куманец". Мероприятие состоялось в рамках грандиозного празднования Троицкого ярмарка в городе Мена, передает официальный сайт "Книги рекордов Украины".

Зафиксированный результат высоты глиняного свистка – 169 см.

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"Новый рекорд Украины зафиксирован в категории "Размеры, искусство". Зафиксировала рекорд в Мене представитель Национального проекта "Книга рекордов Украины" Яна Конек", – сказано в сообщении.

Автор изделия – местный мастер гончарного дела Олег Луцук – проживает в селе Стольное Менской городской территориальной общины.

Как рассказал Луцук, предыдущий самый большой свисток (1,12 м) был изготовлен его учителем из Чернигова Сергеем Янковым, передает "Укринформ".

"Он, к сожалению, не дожил до этого фестиваля, умер совсем недавно, поэтому свое изделие я сделал в память о мастере. Так совпало, что в день открытия фестиваля, 19 июня, Сергею Тимофеевичу исполнилось бы 70 лет", – рассказал Луцук.

Он добавил, что свистульку-великана делал частично со своим сыном-пятиклассником. Использовал на него более 250 кг глины. Как и положено такому изделию, оно громко свистит.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский мастер народного творчества Анатолий Бойко сделал в скорлупе гусиного яйца 52 754 просверленных отверстия, а затем в скорлупе куриного яйца еще 33 436 отверстия. 17 апреля зарегистрировали два мировых рекорда, которые установил мужчина.