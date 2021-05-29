В Украине изменят правила адаптивного карантина

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Жизнь
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В Украине изменят правила адаптивного карантина

На следующей неделе Кабинет министров подготовит документ, предусматривающий изменения в адаптивном карантине. В частности, речь идет об индикаторах "зеленой зоны", которые максимально приблизят к тем, что действуют на территории Евросоюза.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, передает агентство "РБК-Украина". Он отметил, что в действующем указе "зеленую зону" можно вводить только для страны в целом, а не отдельных регионов.

"Однако накануне Евросоюз изменил правило, которые определяют, так называемые "белые" страны, из которых можно въезжать в ЕС без ограничений. Для этого мы и вносим изменения Кабмина, чтобы согласовать индикаторы "зеленой зоны", чтобы наши граждане могли путешествовать на территории европейских партнеров без паспортов вакцинации", – указал министр.

Ляшко подчеркнул, что в Кабмине также составят перечень стран, наиболее привлекательных для украинских туристов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Минкульт предложил смягчить карантин для нескольких отраслей занятости в Украине.

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