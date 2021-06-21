В Украине из-за непогоды возник самый большой дефицит черешни за 10 лет: что будет с ценами

Впервые за десять лет украинцев ожидает настоящий дефицит черешни. Причиной тому стал серьезный неурожай из-за весенних заморозков и общего изменения климата.

Об этом рассказал председатель Ассоциации развития интенсивного садоводства Черкащины Александр Маценко журналистам "Суспильне Черкассы". Также он предрек заметное подорожание любимой многими ягоды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Юг – Херсонская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская области – черешни практически нет. Такого дефицита за десять лет еще не было. Даже в прошлом году при минус 9 градусов мороза урожай был, а в этом гораздо меньше. И цена, конечно, будет значительно больше. 100-120 гривен за килограмм, это средняя цена на черешню будет", – указал аграрий.

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Таким образом Маценко подчеркнул, что в 2021 году далеко не все любители ягоды смогут вдоволь ею насладиться. Впрочем, такая же ситуация затронет и потребителей груш.

"В этом году груша тоже уродила далеко не во всех регионах, поэтому удовлетворить потребности потребительского рынка садоводства не смогут", – заключил аграрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, фермеры предупредили о серьезном росте цен на наиболее популярные овощи и фрукты в летний сезон из-за проливных дождей и позднего снега.