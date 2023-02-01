В Украину идет существенное похолодание: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни

Декабрь и январь вряд ли можно было назвать по настоящему зимними месяцами с их рекордами плюсовых температур. Однако зима еще не закончилась и решила напомнить о себе в феврале, который принесет в Украину существенное похолодание.

Видео дня

Украинские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни. По их прогнозам, в начале февраля Украина окажется под влиянием атлантических воздушных масс и погода заметно изменится.

Так, по словам известного синоптика Игоря Кибальчича, с начала месяца и ориентировочно до 3 февраля в Украину начнут поступать воздушные массы атлантического происхождения. Они принесут осадки в смешанной фазе (мокрый снег, дождь, туман, снежная крупа и др.), усиление ветра и похолодание.

"С 4 по 7 февраля в результате поступления более холодных воздушных масс с севера, температурный фон в Украине снизится на 3-6°. Также есть возможность установки снежного покрова в большинстве областей. Таким образом, в первой декаде февраля есть все предпосылки для классической зимней погоды со снегом и умеренными морозами", – сообщил синоптик Кибальчич.

Похожий прогноз дала и синоптик Наталья Диденко.

"С 4 февраля морозы окрепнут, а в ближайшее время будет выпадать снег. Ну, и всяческие сопутствующие явления типа сильного ветра, гололедицы, усложнение ситуации на дорогах и тротуарах", – отметила Диденко.

По ее словам, на следующей неделе ударят морозы.

"Под выходные температура воздуха начнет снижаться, следующая неделя будет морозной. Но хотя бы прояснит и немного подсушит затуманенный и переувлажненный воздух", – написала Диденко.

Снегопады, метели и порывистый ветер прогнозирует с 3 по 10 февраля народный синоптик Станислав Щедрин.

"С 5 по 10 февраля в Украину поступит холодная воздушная масса, Арктического происхождения и ряд атмосферных фронтов, в результате чего по всей стране ожидается существенное похолодание", –сообщил он в Facebook.

По его прогнозам, наиболее холодно будет на западе и севере страны.

"В большинстве областей 3-7 февраля пройдут снегопады, на юге, центре Украины и в Карпатах сильные снегопады, метели, порывистый ветер, кое-где гололедица", – предупредил синоптик.

Впрочем, по его словам, характерная зимняя погода будет длиться недолго.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний месяц зимы не принесет на территорию Украины сильных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, то уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!