В Украину идет аномальное потепление: синоптики рассказали, когда ждать несколько дней весны

В Украине прогнозируется значительное потепление. Его пик придется на 17-21 января: в эти дни воздух может прогреться до +10+12, а кое-где и до +15 градусов по Цельсию.

Видео дня

Об этом в комментарии ТСН сообщил народный синоптик Станислав Щедрин. Впрочем, с 22 января температура довольно быстро упадет до нуля, а дальше – в Украину вернутся морозы.

По мнению Щедрина, уже в ближайшие дни в Украину придет почти весеннее тепло, возможна даже установка новых температурных рекордов.

"Пик потепления придется на 17-21 января. Температура воздуха по всей стране вырастет до +10+12 градусов, а на юге и в центре даже до +13+15 градусов", – считает синоптик.

Однако "весна" в январе будет быстротечной. На смену плюсовым температурным показателям снова вернутся морозы.

"Потом постепенно похолодает сначала до -3+3 градусов, и с 24 января до -2-9 градусов мороза", - отметил синоптик и добавил, что тогда в Украину придут и осадки.

Напомним, ранее потепление в Украине на ближайшие дни спрогнозировала и синоптик Наталья Диденко. Она считает, что на Старый Новый год, 13 и 14 января, к нам придет так называемая европейская зима: потепление, которое принесет повышенную влажность и туманы.

Пик потепления, прогнозирует она, придется на Крещение, за ним, ориентировочно с 23-24 января, придет похолодание.