В Украине будет жара, но с грозами: синоптики дали детальный прогноз на среду

В среду, 11 августа, центральные и южные регионы Украины ожидает сухая летняя погода с температурой от 27 до 30 градусов по Цельсию. Восточным и западным областям синоптики предвещают осадки в виде дождей и даже грозы.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра. Также грозы обещают в среду во временно оккупированном Крыму, где, между тем, температура воздуха достигнет 29 градусов.

От Чернигова до Одессы сохранится сухая погода, днем температура будет от 27 до 29 градусов, ночью – максимум 20. Северо-западный ветер пронесется над центральными регионами со скоростью 5-10 м/сек.

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Подтверждает чаяния коллег на своем Telegram-канале метеоролог Наталья Диденко. Она утверждает, что грозы коснутся восточных областей, а также посетят Запорожье. На юге страны жара может достичь 34 градусов.

"Горячий антициклон вытеснит осадки из Украины, разве что на Прикарпатье, в Крыму, Запорожской областях и в восточной части возможны отдельные короткие дожди с грозами", – заметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань, в этом году на Украину придут морозы чрезвычайно рано. Вообще погода в октябре может стать необычно контрастной.