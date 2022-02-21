В центре Луганска прогремел мощный взрыв: оккупанты заявили о покушении на главу представительства СЦКК. Видео

Вечером 21 февраля в центре временно оккупированного Луганска сработало взрывное устройство в автомобиле, припаркованном на стоянке Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) при "ЛНР". Два человека пострадали от осколочных ранений.

Об этом сообщили на пропагандистском Telegram-канале. "Народная милиция" немедленно заявила версию о покушении на главу представительства "ЛНР" в Центре (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, в момент взрыва в авто находились водитель и руководитель "представительской делегации" от недореспублики. Подробности устанавливаются.

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Напомним, что СЦКК начал работу в сентябре 2014 года в городе Соледар Донецкой области. Он был основан представителями российской и украинской сторон, а его регламент урегулирован в ходе Минских переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня в Москве будет принято важное геополитическое решение, от которого зависит дальнейшая судьба непризнанных республик ОРДЛО.