В Таиланде родился уникальный козленок – циклоп без носа. Фото

Природа иногда удивляет аномалиями. Недавно в Таиланде родился уникальный козленок, который своим внешним видом очень смутил фермеров.

Видео дня

Козленка сравнивают с циклопом, ведь у него только один глаз и совсем нет носа. Главное, чтобы животное выжило и смогло функционировать, отмечает издание Mirror (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Случилось это на таиландской ферме. Утром владелица фермы Супарат Джитланг заметила, что ее коза родила козленка-мутанта. Женщина была поражена, увидев новорожденного с одним глазом и без носа.

Малыша-циклопа доставили в агротуристический комплекс Farmsook Homestay в провинции Утай Тани.

В целом, по словам Джитланг, которая уже много лет разводит коз, животное выглядит вполне здоровым, если бы не аномалия лица. Однако, не имея ноздрей, козленок дышит ртом, что создает определенную опасность.

Ветеринары говорят, что козленок получил редкий генетический дефект. Его мозг просто не смог должным образом разделиться на два полушария во время развития.

Циклопия характеризуется очень низким уровнем выживания, и речь идет не только о трудностях с дыханием, но и о нарушениях развития мозга.

"Я ничего не могу сделать, кроме как принять его. Нам нужно будет увидеть, выживет ли он", – отметила Джитланг.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на территории Чернобыльской зоны живет уникальное стадо одичавших домашних коров.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.