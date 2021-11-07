В США создали нож из дерева, которое значительно острее стали

Американские исследователи разработали потенциально более экологичный способ изготовления острых ножей – из дерева. Изготовленный по новой технологии нож из древесины почти в три раза острее ножей из стандартной нержавеющей стали.

Как рассказал EurekAlert,нож создали ученые из Мэрилендского университета США. Благодаря тому, что химики извлекли из дерева компоненты, которые делают его мягким: гемицеллюлозу и лигнин, оно стало в 23 раза прочнее.

"Во время исследования было решено удалить "слабую" часть древесины, сохранив структуру целлюлозы", – сказано в описании эксперимента.

Описывая процесс изготовления ножа из дерева, эксперты отметили, что после удаления лигнина (вещество, характеризующее одеревеневшие стенки растительных клеток), древесина стала более гибкой и хрупкой, однако эту проблему удалось решить с помощью прессования материала при высокой температуре.

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Далее готовый материал специалисты покрыли минеральным маслом, чтобы предотвратить впитывание в древесину воды.

Из обработанной древесины сделали нож. Им неоднократно резали стейки средней прожарки и мыли, как и другую кухонную посуду. При этом он не потерял своих свойств. В публикации также отмечается, что ножи из такого дерева можно затачивать так же, как и металлические.

Ученые отметили, что данный способ укрепления древесины может быть более энергоэффективным и оказывать менее вредное воздействие на окружающую среду, чем другие способы производства искусственных материалов. Однако, чтобы заявлять об этом с полной уверенностью, они намерены провести более глубокий анализ.

Специалисты добавили, что и гвозди из обработанного данным образом дерева могут быть такими же крепкими и острыми, как и стальные. Еще одной возможной сферой использования модернизированной древесины, по мнению ученых, может стать изготовление паркета со сверхизносостойкими характеристиками.

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