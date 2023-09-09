В США разработали бескалорийный подсластитель, который в 300 раз слаще сахара

Американская компания по молекулярному сельскому хозяйству Elo Life Systems (Elo) решает проблему сахарного кризиса в стране, разрабатывая инновации. Речь идет о натуральном подсластителе растительного происхождения, который содержит антиоксиданты из более чем 20 легко выращиваемых фруктов и овощей, такие как арбуз и огурец.

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Альтернатива сахару от Elo Life не содержит калорий и нежелательных привкусов, присущих другим подсластителям. Об этом гендиректор компании Тодд Рэндс рассказал изданию Foodingredientsfirst.

“Наш подсластитель позволяет компаниям, производящим еду и напитки, уменьшать количество сахара и искусственных подсластителей, одновременно улучшая питательные свойства продуктов. Он в 300 раз слаще сахара, с нулевой калорийностью и имеет чистый профиль вкуса, который превосходит другие сахарозаменители", – рассказал он.

По словам Рэндса, подсластитель можно использовать в тысячах повседневных продуктов питания, которые нравятся потребителям: от напитков до закусок, круп, йогуртов и мороженого.

Ожидается, что компании, производящие потребительские товары, будут использовать альтернативу сахару от Elo Life, чтобы снизить содержание сахара, искусственных подсластителей и неэффективных натуральных подсластителей в своих продуктах.

"Мы произвели наш подсластитель из более чем 20 различных фруктов и овощей, чтобы определить наиболее эффективную биофабрику. Наш подсластитель будет выпускаться в двух форматах: в жидкой форме из арбузного сока и в форме порошка из сахарной свеклы", – объяснил гендиректор компании.

Недавно компания получила финансирование в размере $24,5 млн, которые использует для дальнейшего внедрения продуктов. Elo будет увеличивать поставки инновационного подсластителя в течение следующих двух сезонов. Полноценно он будет продаваться на рынке с 2025 года.

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