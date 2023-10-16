В США появилась на свет двуглавая змея: как выглядит уникальное существо. Фото

Многие любители домашних животных берут на себя заботу о любимцах с определенными проблемами здоровья и генетическими отклонениями. Американский заводчик рептилий Аден Джонсон дал себе обещание как можно лучше заботиться о необычной гоферовой змее, которая появилась в его питомнике.

Как пишет издание Daily Star, мужчина был ошеломлен, когда из новой кладки вылупилось на свет существо с двумя головами. Вероятность появления такой змеи составляет 1:100 000. Поэтому Джонсон решил сделать все, чтобы обеспечить уникальному созданию долгую и здоровую жизнь. (Чтобы посмотреть фото, долистайте новость до конца)

Необычная змея вылупилась из аномально большого яйца в июле этого года. Из таких яиц обычно появляются рептилии-близнецы, но на этот раз что-то во время развития зародышей пошло не так, и один эмбрион поглотил другой. В результате на свет появился организм с одним телом и двумя головами.

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Тем не менее, змея продолжает расти и развиваться. Заводчик рассказывает в соцсетях о состоянии здоровья своего любимца. По словам Джонсона, животное двигается, а обе его головы дышат. Он поселил необычное создание в отдельную клетку и делает все, чтобы сохранить ему жизнь, потому что обычно такие аномальные существа умирают рано.

Рептилия реагирует на раздражители правильно – она шипит и защищается, когда ей что-то не нравится. Но животное все же испытывает определенные проблемы с передвижением из-за своей аномалии. По мнению заводчика, две головы животного не могут скоординировать то, как они управляют телом, поэтому оно часто не может свернуться, как это делают другие гоферовые змеи.

Джонсон поделился с подписчиками в соцсетях, что для него, как для заводчика рептилий, кладка, из которой вылупилась необычная змея, была первой. Именно поэтому он так стремится как можно лучше заботиться об уникальном создании, появившемся на свет под его опекой. Подобные змеи в США продаются очень дорого, но Аден планирует заботиться о двуглавой змее самостоятельно, он утверждает, что полюбил уникальную рептилию и готов сделать для нее все возможное.

Гоферовые змеи относятся к семье ужеобразных. Это неядовитые рептилии, имеющие длину от 80 см до 2,8 м в зависимости от вида. Встречаются эти животные в Северной Америке, в том числе по всей территории США. Они населяют пустыни, прерии и светлые хвойные леса. Заползают также на сельскохозяйственные угодья. Отличаются своеобразным механизмом защиты – во время опасности они выдают шипение и свист и принимают атакующую позу гадюки, но вместо того, чтобы укусить источник угрозы, бьют агрессора головой. Питаются гоферовые змеи грызунами, кроликами, птицами и птичьими яйцами, иногда заходят в воду, чтобы охотиться на лягушек. Этот вид рептилий считается несложным в содержании, особенно если животное появилось на свет в неволе и выросло среди людей. Поэтому любители змей часто выбирают для себя этих животных.

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