В США 5-месячному одесситу спасли жизнь уколом за $2 млн

В четверг, 15 июля, 5-месячный Дима Свичинский получил укол Zolgensma – самым дорогим лекарством в мире, которое спасло его от редкого генетического заболевания спинально-мышечная аттрофия. Врачи предупредили родителей Димы, что препарат за 2 млн долларов нужно ввести в организм только до наступления 6 месяцев и делают его только в США.

Об этом рассказал в Facebook отец малыша, одесский активист и волонтер Виталий Свичинский. Родители несколько месяцев собирали деньги на укол для малыша, в этом им помогали как знаменитости, благотворительные фонды, бизнесмены, так и простые украинцы.

По всей Украине были объявлены аукционы и ярмарки, деньги с которых шли на счет Димы. Виталий и Мария Свичинские покорили сеть своей отвагой и упорством в спасении ребенка от смертельной болезни, поэтому к помощи им присоединились такие звезды как Андрей Хлывнюк, Святослав Вакарчук, Ирина Цилык, Татьяна Конрад, Маси Найем, Андрей Куликов и другие.

Видео дня

Люди по всей Украине выпекали печенье, шили вышиванки, писали картины, проводили концерты, мастер-классы. Сами родители регулярно публиковали отчет о сумме перечисленных средств, состоянии их сына, объединяли людей разных политических, религиозных и идеологических убеждений ради одной цели – спасти человеческую жизнь.

Получив помощь, родители Димы не намерены останавливаться на достигнутом, благодаря им создано благотворительное движение "Дети, мы успеем". Оно направлено на оказание помощи детям по всему миру, у которых обнаружено редкое заболевание СМА.

СМА (спинально-мышечная аттрофия) - наследственное нервно-мышечное заболевание, причиной которого является постепенное и необратимое нарушение функций двигательных нейронов спинного мозга, приводящее к симметричному ослабеванию, а затем атрофии мышц. В конечном итоге перестают функционировать органы дыхания и человек умирает.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине врачам удалось спасти новорожденного, который не дышал целых 20 минут после появления на свет.