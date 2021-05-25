В среду украинцев ждет жаркая погода, но есть опасность: синоптики уточнили, где и какая. Карта

Погода в Украине в среду, 26 мая, почти во всех регионах будет солнечной и ясной. Исключением станут только некоторые из них.

Такие данные обнародованы на сайте Украинского гидрометцентра. Также объявлена чрезвычайная опасность пожаров (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Ветер ожидается восточный, на западе и севере юго-западный 7-12 м/с.

Дожди, местами с грозами, возможны в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Температура воздуха ночью во всех регионах будет стабильной – от 11 до 14 градусов тепла. Однако днем возможны колебания – на западе +19… +22, в остальных областях от 20 до 26 тепла.

В Киеве возможны дожди и грозы, ночью от 12 до 4 тепла, днем до +22.

Также в большинстве районов восточных, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло считает, что до 28 мая в Украине будет жарко и без осадков. Дожди могут пройти только в западных областях. Температура будет колебаться в пределах +24...+26 градусов, ночи тоже будут достаточно теплыми, +11...+15 градусов.