В Сомали девушка поймала шальную пулю влагалищем и та застряла в клиторе. Фото

В Сомали случился крайне удивительный случай. Девушка словила шальную пулю влагалищем и та застряла в клиторе.

Видео дня

Соответствующая информация появилась в Telegram. Девушке всего 24 года (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент случился, когда девушка отдыхала дома. По крайней мере она так заявила. О том, как именно пуля оказалась в теле, да еще и в таком месте, история умалчивает.

Однако известно, что пуля вошла во влагалище и снайперски пробила клитор. Это четко видно на КТ-снимке.

Пулю достали под местной анестезией, а пациентку выписали из больницы уже на следующий день.

Врачи считают, что это первый подобный случай в истории. Кроме того, он уникален и свои счастливым концом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во временно оккупированном Крыму погибла известная российская пропагандистка Светлана Бабаева. Это произошло на одном из полигонов полуострова во время тренировки. В России заявили о "шальной пуле".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!