В 'Софии Киевской' обнаружили уникальный крест: археолог рассказал о раскопках. Фото

В центре Киева на территории национального заповедника София Киевская археологи во время плановых раскопок обнаружили энколпион (крест-реликварий), которому примерно 800 лет. Он стал едва ли не первым экземпляром из себе подобных с Софии Киевской за все десятилетия ее исследований

О значимой находке на своей странице в Facebook сообщил археолог Тимур Бобровский и выложил фотографии в сеть. Артефакт был изготовлен из бронзы.

"Сегодня свою особую награду "получил" Вячеслав Гайдук, найдя бронзовый энколпион, едва ли не первый целый с территории Софии Киевской за все десятилетия ее исследований", – сказано в сообщении.

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Известно, что такие кресты-реликтиварии использовались, как вместилище для хранения ценных реликвий, имеющих сакральное значение для хозяина креста. Это могли быть мощи, предметы религиозного значения.

София Киевская – храм, построенный в первой половине XI века в центре Киева, согласно летописи, князем Ярославом Мудрым на месте победы над печенегами в 1036 году. Интересно, что во время строительства собора, в Киеве был введен новый налог: каждый, кто въезжал в город на возе, должен был везти с собой несколько камней для строительства храма.

Одной из загадок Софии Киевской остаются сокровища и библиотека Ярослава Мудрого. По древним преданиям, те могут быть захоронены где-то в подземных тоннелях и хранилищах. расположенных под храмом.

В 1990 году Софийский собор, как и Киево-Печерская лавра, стал первым внесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятником архитектуры на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории Софии Киевской были найдены перстни времен Киевской Руси и уникальный алтарь.