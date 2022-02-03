В СИЗО Харькова покончил с собой 17-летний парень: он оставил предсмертную записку

В Харькове в следственном изоляторе 17-летний парень наложил на себя руки. В камере юноша оставил предсмертную записку.

На данный момент его тело направили на экспертизу. Об этом сообщает местное издание Newsroom, ссылаясь на информацию пресс-секретаря областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

ЧП произошло в среду, 2 февраля. Повешенного на простыне, которая была закреплена на внутренней решетке окна, парня обнаружил инспектор изолятора во время утреннего обхода.

В камере умерший находился с двумя другими несовершеннолетними 17-ти и 16-ти лет. Поскольку на теле юноши не обнаружили телесных повреждений, считается, что он совершил суицид.

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Кроме того, в камере подросток оставил предсмертную записку для своих родных, в которой попросил у них прощения.

Погибший был родом из Лозовой, что в Харьковской области. В июле 2020-го его признали виновным в совершении кражи, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Во время него парень снова "попался" – его обвиняли в грабеже, краже и мошенничестве, поэтому с 29 апреля 2021 года он находился в СИЗО.

По факту гибели юноши открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Также правоохранители проверят действия должностных лиц изолятора по ч. 2 ст. 367 УКУ (Небрежное отношение к исполнению своих служебных обязанностей).

В субботу, 29 января, в Харькове 33-летняя женщина выбросилась из окна на пятом этаже и погибла на месте. По словам ее знакомого, накануне трагедии погибшая пребывала в депрессии и неоднократно высказывала мысли о самоубийстве.

Ранее в Одесском следственном изоляторе была предотвращена попытка суицида. Покончить с собой пытался несовершеннолетний арестант.