В Севастополе сорвали показ фильма 'Ополченочка' кадрами про воинов АТО

Во временно оккупированном Севастополе на кинофестивале "Золотой витязь" сорвали показа фильма "Ополченочка", снятого в самопровозглашенной "ЛНР". Вместо него в кинотеатре показали кадры о воинах АТО.

О срыве показа сообщил продюсер фильма – боевик "ЛНР" Роман Разум, передают "Крым.Реалии". В YouTube было опубликовано видно с инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что "Ополченочку" не смогли запустить в севастопольском кинотеатре "Москва", после чего Разум назвал это "диверсией". Он заявил, что "вместо его фильма в зале демонстрировали картину о героях АТО", хотя так и не указал ее название.

Помимо этого, боевик пожаловался, якобы организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Также он возмутился тем, что фестиваль не включил его фильм в конкурсную программу.

Со своей стороны организаторы в Facebook сообщили, что "Ополченочку" покажут 25 мая в севастопольском кинотеатре "Моряк". Причины срыва показа в "Москве" там не указали.

Отметим, что фильм "Ополченочка" сняла кинокомпания "Лугафильм" при участии "министерств и народной милиции "ЛНР". Его премьера состоялась в мае 2019 года.

Экс-прокурор оккупированного Крыма, а ныне депутат Государственной думы России Наталья Поклонская снялась ленте в роли самой себя.

Прототипом главной героини фильма называют бывшую террористку "Л/ДНР" Светлану Дрюк. Ранее Разум резко отреагировал на ее переход на сторону Украины. При этом заявил, якобы "фильму эта ситуация никак не вредит".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли постер к фильму с названием "Ополченочка". Интернет-пользователей удивило то, что на фото рядом с женщинами в форме изображена лысая девушка.