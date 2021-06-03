В сети показали знаковую вышивку украинки, созданную в сталинском лагере

В сети появилось фото вышитой молитвы за свободу Украины, которой уже 75 лет. Символическая картина была создана патриоткой в одном из сталинских лагерей для репрессированных.

Фотографию опубликовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы публикации уточнили, что художница вышила своеобразный оберег через год после окончания Второй мировой войны – в 1946 году. Известно, что женщина была политзаключенной.

На полотне видно образ Богородицы в полный рост с Иисусом Христом на руках. Кроме того, в верхних углах вышиты облака с ангелами.

Над нимбом Божьей Матери женщина разместила надпись по кругу "О, Матерь Божия неустанной помощи". А внизу картины – слова "Спаси украинский народ из неволи".

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Напомним, ранее в сети показали фото еще одной такой вышивки сталинских времен с украинской символикой. Ее в 1949 году у окна товарняка дорогой в Сибирь вышила репрессированная патриотка.

На полотне был изображен щит с трезубом, слова "Боже, дай волю Украине", а также лозунги, которыми сейчас приветствуют в ВСУ, – "Слава Украине! Героям Слава!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Винницком областном краеведческом музее показали вышитый рушник, к созданию которого присоединились украинки, заключенные в Темниковском исправительно-трудовом лагере (Темлаг) Мордовской АССР. Раритет датируется 1938-1944 годами.