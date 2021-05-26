В сети показали старинные фото украинских хат на Донбассе и Харьковщине
В сети опубликовали колоритные фото традиционных украинских хат на востоке нашей страны. В частности, фотографии были сделаны на Харьковщине и Луганщине.
Раритетными кадрами поделились на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Они датированы первой половиной ХХ века.
"Станица Луганская. Расположена на Северском Донце, фотография 1905-1910 годов", "Дом в селе Будки Харьковской губернии, 1927 год", – говорится в постах.
На обоих фотографиях можно увидеть белые хаты-мазанки под соломенной крышей. Кроме того, к ним пристроены хозяйственные помещения, сплетенные, как тын, из тонких деревянных прутьев.
Привычная для украинского села архитектура не оставила равнодушными пользователей сети, и они сразу подчеркнули, насколько ощутимо наши хаты отличаются от жилищ россиян, которые постоянно пытаются "присвоить" восток Украины.
"Настоящие украинские хаты-мазанки! Никаких задр*ченных "избушек" нет. Здесь живут, жили и будут жить украинцы и те люди, которые хотят жить в Украине!!!", "Кокошников не видать", "И ни одной русской избы – только украинские хаты", – пишут люди в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети обнародовали еще один архивный кадр старинной традиционной украинской хаты. Пользователи обратили внимание, насколько ее опрятный внешний вид контрастирует даже с современными домами россиян.
Также историки показали раритетное фото украинского города Полтава, датированное серединой ХХ века. Его в свое время сделал известный американский фотограф Джерри Кук. В кадр попали дома под соломенной крышей, которые будто утопают среди подсолнухов.