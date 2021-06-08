В сети показали советский фейк о недоедании в США времен Голодомора в Украине

Историки показали украинцам пропагандистскую статью советской прессы о якобы нехватке продовольствия для людей в Соединенных Штатах Америки. Показательно, что написана она была как раз во время Голодомора, который унес жизни нескольких миллионов наших соотечественников.

Фотографию с доказательством лжи сталинского режима обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. "Пока в Украине бушевал голод, "Пролетарий" писал о "голоде в США", осень 1932 – весна 1933 лет", – отметили авторы сообщения.

На фотографии видно, что в советской газете были такие манипулятивные заголовки, как "Колонны голодного похода движутся со всех сторон США", "Кризис в американской промышленности углубляется" и другие.

Видео дня

Кроме того, кремлевские пропагандисты писали: "Колонны участников голодного похода, которые вышли из западных штатов, продвигаются усиленным маршем, чтобы прибыть в Вашингтон 5 декабря ко дню открытия Конгресса", "Голодающие школьники из двух школ Нью-Хевена организовали демонстрацию в порядке подготовки похода школьников в Вашингтон, который состоится 25 ноября".

При этом о реальном положении вещей в Украине, где коммунистическая власть лишила шансов на жизнь миллионов людей, в прокремлевских газетах не упоминалось ни слова.

Напомним, ранее в сети обнародовали секретное письмо советского диктатора Иосифа Сталина по поводу украинцев. В нем фактически одобрялся Голодомор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

историки нашли номер газеты Chicago American за 1935 год с репортажем о голоде в Украине.