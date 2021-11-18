В селе на Ривненщине родились семь пар близнецов: местые жители считают, что к этому причастны аисты и вода

В Ривненской области в селе Колоденко на одной улице проживают сразу семь пар близнецов и двойнят. Все они – мальчики.

Об этом пишет местное издание "Район Рівне". По убеждению жителей региона, причиной является водонапорная башня на улице Шевченко, над которой аисты свили гнездо.

Именно после строительства башни в семьях стали рождаться близнецы. Причем именно у пар, которые пользуются водой из этого сооружения.

Первая пара близнецов родилась в семье Филончуков – Игорь и Юрий. Супруги этому не удивились, поскольку в их роду уже рождались близнецы.

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Однако для другой семьи – Пелехов это стало неожиданностью. Андрею и Максиму Пелехам сейчас по 10 лет. "Сыновья родились семимесячными, но сейчас – настоящие казаки", – рассказал изданию их отец Александр.

Мама мальчиков-близнецов Дмитрия и Михаила Рогошевских, которым по семь лет, рассказала, что в их роду тоже были двойняшки, однако для них с мужем двое сыновей стали неожиданностью – второго ребенка медики увидели только на третьем УЗИ-обследовании.

Также на улице Шевченко проживают девятилетние близнецы Богдан и Тарас Омельчуки и 11-летние Владимир и Николай Гуменюки.

"То ли генетическая наследственность, или щедрость аистов поспособствовали рождению такого количества близнецов на улице Шевченко, остается лишь догадываться. Однако с каждым годом рожденных в паре малышей здесь только увеличивается", – пишут журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 42-летняя жительница Днепра Александра ожидает рождения своего 15-го ребенка. Она всю жизнь "работает" женой и мамой, а муж трудится на котельной в две смены, чтобы прокормить семью.