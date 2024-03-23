В самой отдаленной точке Земли услышали странный звук: ученые годами искали объяснения

Океан – загадочная и таинственная часть нашей планеты. Его глубины скрывают многие тайны, которые учёные пытаются разгадать годами.

Одной из таких тайн стал странный звук, который был зафиксирован в самой отдаленной точке планеты – точке Немо. О нем и о реакции ученых на это странное явление, рассказали IFLscience.

Точка Немо – это условное место в Тихом океане, считающееся самым отдаленным от любой суши на планете. Оно находится на расстоянии 2689 километров от земли.

Для сравнения, когда Международная космическая станция пролетает над вашей головой, астронавты находятся от вас всего в 400 километрах.

Именно в точке Немо в 1997 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обнаружило удивительный ультранизкочастотный звук. Он был одним из самых громких из тех, что когда-либо были записаны под водой.

Гидрофоны уловили звук на расстоянии 4800 км. Некоторые ученые предполагали, что он мог быть вызван морским животным, но ни одно известное человечеству существо не может реветь так громко. Поэтому одной из самых популярных версий стало то, что это мог быть гигантский кальмар или другое неизвестное морское чудовище.

Однако это не единственное предположение. Океанограф Крис Фокс заметил, что столь громкий звук мог быть вызван большими айсбергами во время их треска и разлома. "Лед всегда приходит с юга. Мы подозреваем, что это лед у побережья Антарктиды, и в этом случае он чертовски громкий", – сказал ученый.

Ледотрусы имеют достаточную амплитуду, чтобы их можно было обнаружить несколькими датчиками на расстоянии более 5000 километров, поэтому пока нет объективных доказательств того, что в самой отдаленной точке планеты живут неизвестные гигантские кракены.

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