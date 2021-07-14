В ресторанах Львовщины запретили готовить салаты с майонезом и пирожные с кремом

Члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности по Львовской области приняли решение о рекомендации для владельцев ресторанов и кафе отказаться от подачи блюд со скоропортящимися ингредиентами в составе. Мера будет действовать на весь летний период.

Как сообщили на сайте Львовской ОГА, депутаты облсовета прибегли к таким мерам в связи с отравлением группы людей в селе Куликов накануне. 20 человек, включая восьмерых детей, после праздничного застолья в одном из ресторанов оказались в инфекционном отделении с диагнозом "острая кишечная инфекция".

"Чтобы не допустить такой ситуации в будущем, руководителям районов, городских, поселковых, сельских территориальных общин поручили рекомендовать руководителям предприятий общественного питания, продовольственной торговли ограничить приготовления и реализации в теплый период года опасных в эпидемическом отношении блюд", – указано в протоколе заседания.

Видео дня

Среди таковых указаны салаты, заправленные сметаной или майонезом и пирожные с заварным кремом. В отношении прочих блюд депутаты Львовщины призывают владельцев заведений тщательно соблюдать температурный режим хранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2021 года на одном из популярных горнолыжных курортов Львовщины массово отравились 14 человек, среди которых и дети.