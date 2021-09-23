В реке на Хмельнитчине массово гибнет рыба: на воде заметили пятна масла и запах аммиака. Фото

В Хмельницкой облаcти в Случе масcово гибнeт рыба. В aкватории рeки зафикcировали мoр окoло 250 рыб различных видoв.

Об этом сообщил Хмельницкий рыбоoхранный патруль в Facebook. Отмечаетcя, что в наcтоящее время причины гибeли рыбы неизвеcтны.

Мор рыбы заметили местные жители и обратились в рыбоохранный орган. Специалисты обследовали реку Случь между селами Красноселка и Сахновцы Староконстантиновской МТГ. Они зафиксировали гибель 247 рыб, среди которых: толстолобики, лещи, караси, карпы и др. Все они были без внешних повреждений.

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При обследовании реки патруль обнаружил, что вода в Случе неестественного серо-зеленого цвета. Кроме этого в воздухе возле водоема чувствуется запах аммиака, а на поверхности воды видно масляные пятна.

Специалисты взяли пробы воды для проведения экспертизы, которая должна установить причину массовой гибели рыбы.

"Во время обследования отобраны пробы воды в трех разных местах. При визуальном обследовании установлено, что водные биоресурсы были без внешних повреждений. Вывод о том, что стало причиной массовой гибели водных биоресурсов специалисты дадут после результатов проведения лабораторных исследований", - отметили в Госрыбагентства.

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