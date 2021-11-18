В Раде произошло ЧП: загорелась система голосования. Видео

Во время вечернего заседания по финансовым вопросам в парламенте 18 ноября у народного депутата от фракции "Слуга народа" Артема Нагаевского вышла из строя и задымилась система голосования. ЧП прервало рабочий процесс и депутаты начали покидать зал.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Вместе с другими коллегами он бросился снимать инцидент вместо того, чтобы тушить опасный очаг (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Инцидент привел к тому, что всех парламентариев распустили домой, чтобы электрики могли проверить причины высокого напряжения и устранить риск повторного воспламенения. До ЧП на голосование успели вынести только один вопрос о страховании.

К тому же Железняк подчеркнул, что на этом заседании зафиксирована одна из самых низких явок избранников народа: из 450 человек на работу прибыли чуть больше половины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о преимуществах новой сенсорной кнопки для голосования, которую установили для парламентариев в начале 2021 года.