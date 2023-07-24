В Полтавской области зафиксировали землетрясение: что известно

В Полтавской области вечером в воскресенье, 23 июля, зафиксировано землетрясение. Он не несет угрозы населению, поскольку по классификации относится к неощутимым.

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Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Землетрясение зарегистрировано в 21:42:05 (по киевскому времени).

Эпицентр землетрясения находится в 20 км западнее Полтавы, на глубине 7 км.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", – говорится в сообщении.

С начала года уже было по меньшей мере три землетрясения в Полтавской области.

Напомним, что 14 апреля в Украине произошло небольшое землетрясение. Колебания земли зафиксировали в 04:55 в районе города Иршава (11 км к востоку от населенного пункта) в Закарпатской области. Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 3,2.

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