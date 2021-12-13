В Полтаве организатора акции против карантина оштрафовали за нарушение карантинных ограничений

В воскресенье, 12 декабря, в супермаркете "Велмарт", расположенном в торговом центре "Эпицентр" в Полтаве, прошла акция против эпидемиологических норм. Демонстранты оказывались надевать маски на просьбы кассиров, а когда те не пробивали их товар, они начинали его есть.

Об этом сообщило местное издание "Зміст", ссылаясь на комментарии администратора торгового зала. В результате участники акции фактически заблокировали работу касс, некоторым кассирам пришлось вызвать скорую помощь, потому что им стало плохо, а сам магазин потерпел убытки.

"Из-за того, что молодые люди создавали пробку в очереди на кассе, недовольные покупатели бросали корзинки с продуктами и покидали наш магазин. Была парализована работа целых десяти касс. У нас в разы упал товарооборот на несколько часов, пока не приехала полиция и на нарушителей карантина не был составлен админпротокол", – рассказала сотрудник "Велмарта".

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Организатор акции протеста Денис Корнеев вместе с соратниками призывал всех присутствующих покупать продукты и не поддаваться на уговоры надевать маски. Когда приехала полиция, мятежник написал жалобу, что его права, как потребителя, нарушили.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, суд назначил штраф в 17 тысяч гривень киевлянке, которая ехала в транспорте без сертификата о пройденной вакцинации.